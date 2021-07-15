Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)

Аресен Аваков офіційно пішов з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Таке рішення 15 липня на засіданні прийняла Верховна Рада України.

Відставку підтримав 291 депутат.

Жодного голосу "за" не дали ОПЗЖ та "Батьківщина".

Рішення підтримали:

"Слуга народу" - 229 голосів

група "Довіра" - 18

"Європейська солідарність" - 16

"Голос" - 15

група "Партія" За майбутнє "- 7

позафракційні - 6.

Після прийняття рішення у залі Верховної Ради почалися овації - у подяку за працю Авакова на чолі МВС. Самого ексголови МВС в залі не було.

Свої голоси нардепи віддали таким чином:

Раніше "Телеграф" писав, що Аваков провів на посту майже 7 років. Експерти вважають, що команда президента Володимира Зеленського продовжує зачистку груп впливу заради одноосібного управління.

У Мережі активно обговорюють відставку міністра МВС Арсена Авакова й згадують скандали за час його перебування на посаді.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".