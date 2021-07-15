Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)

Аресен Аваков офіційно пішов з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Таке рішення 15 липня на засіданні прийняла Верховна Рада України.
Відставку підтримав 291 депутат.
Жодного голосу "за" не дали ОПЗЖ та "Батьківщина".
Рішення підтримали:
Після прийняття рішення у залі Верховної Ради почалися овації - у подяку за працю Авакова на чолі МВС. Самого ексголови МВС в залі не було.
Свої голоси нардепи віддали таким чином:
Раніше "Телеграф" писав, що Аваков провів на посту майже 7 років. Експерти вважають, що команда президента Володимира Зеленського продовжує зачистку груп впливу заради одноосібного управління.
У Мережі активно обговорюють відставку міністра МВС Арсена Авакова й згадують скандали за час його перебування на посаді.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".