Крим і Донбас до уваги не беремо: у Путіна відзначилися зухвалою заявою про недоторканність України

Росія "офіційно" не заперечує територіальну цілісність України, і всі заяви "експертів" щодо цього не варто сприймати як загрозу їй.

Про це 15 липня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, з боку Росії "не було і немає" ніяких "офіційних" заяв, де б ставилася під сумнів територіальна цілісність України.

Заяви про зворотне, навіть з боку представників партії влади, не є офіційною позицією Кремля: "Експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть", - додав Пєсков.

Також він підкреслив, що Україна нібито "жодним чином" не повинна сприймати подібні заяви як територіальні претензії з боку країни-агресора.

Варто зауважити, що, незважаючи на всі заяви Пєскова, анексія Криму та окупація частини територій Донецької та Луганської областей - не що інше, як зазіхання на територіальну цілісність України (відповідно до ст. 110 Кримінального кодексу).

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Кремлі знайшли привід звинуватити Україну в "саботажі" зустрічі президентів.