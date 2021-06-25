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В Кремле нашли повод обвинить Украину в срыве встречи Зеленского и Путина

В Кремле нашли повод обвинить Украину в срыве встречи Зеленского и Путина
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф

В России назвали введение Украиной санкций против банков и платежных систем "шагом к недопущению встречи" президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. 

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что "мяч на стороне России", когда говорил о подготовке встречи с Путиным, заявив, что "здесь никаких пасов давать не нужно", и о том, что Путин и так готов встретиться для обсуждения вопросов двухсторонних отношений. 

Тем не менее, говоря о введении новых санкций и продлении старых, Песков заявил, что это "возникает много вопросов".

"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - заявил он. 

Как сообщалось ранее, 24 июня Зеленский поставил подпись под решением СНБО о продлении санкций против сотен российских политиков и военных, а также украинских чиновников и бизнесменов, уличенных в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. 

Также под действие ограничительных мер попали олигарх Дмитрий Фирташ и бизнесмен Павел Фукс

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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