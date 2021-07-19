Зеленський летить до Грузії: подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції в рамках візиту до Грузії 19 липня.

Про це повідомляє сайт президента.

У планах глави держави - почати роботу з лідерами Грузії й Молдови в форматі "Асоційованого тріо". Цей формат передбачає співробітництво трьох держав і Європейського союзу, пов'язане з євроінтеграцією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президентка Молдови Майя Санду і Володимир Зеленський повинні підписати декларацію саміту "Асоційованого тріо" і провести спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Раніше "Телеграф", розповідав, що у Зеленського заявили про умови "розвороту" України на схід.