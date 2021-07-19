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Понеділок, 19.07.2021
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Зеленський летить до Грузії: подробиці візиту

Зеленський летить до Грузії: подробиці візиту
Оновлено 09:05 Сьогодні Телеграф Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції в рамках візиту до Грузії 19 липня.

Про це повідомляє сайт президента.

У планах глави держави - почати роботу з лідерами Грузії й Молдови в форматі "Асоційованого тріо". Цей формат передбачає співробітництво трьох держав і Європейського союзу, пов'язане з євроінтеграцією.

Партія Майї Санду перемагає на виборах в Молдові: чому це важливо для України

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президентка Молдови Майя Санду і Володимир Зеленський повинні підписати декларацію саміту "Асоційованого тріо" і провести спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Раніше "Телеграф", розповідав, що у Зеленського заявили про умови "розвороту" України на схід.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Молдова, Саммит, Грузия, Україна, Володимир Зеленський, Асоційоване тріо.
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