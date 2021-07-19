Москва гальмує Київ на шляху в ЄС, але труднощі тільки мотивують українців - Зеленський

Країна-агресор Росія гальмує Україну на шляху до інтеграції в Євросоюз, але українці не бояться труднощів.

Про це український лідер Володимир Зеленський заявив в рамках виступу на першій сесії Батумський конференції "Три нації - один вибір: Грузія, Молдова і Україна в русі".

За його словами, на сьогоднішній день добре розуміється, що Грузія, Молдова і Україна зробили правильний вибір, зіткнувшись з окупацією суверенних територій, хоча російська агресія і гібридні атаки істотно гальмують шлях до інтеграції.

У той же час, перед Україною стоїть багато інших завдань, і вона це розуміє.

"Але вони нас не лякають, а мотивують", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що візит Зеленського до президента США Джо Байдена відкладається.