В "Слузі народу" розповіли про плани нового глави МВС Монастирського

Новоспечений міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який змінив на цій посаді Арсена Авакова, хоче зникнути з інформаційного поля. Втім, тільки на місяць і лише для того, щоб якомога краще ознайомитися з новими завданнями.

Про бажання глави МВС розповів на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, на Монастирського можна покладати великі надії з урахуванням того, як він справлявся на попередньому місці. Теперішній міністр був головою парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності - одного з найскладніших в Раді. Тепер же, за словами Арахамії, у чиновника є багато цікавих ідей і концепцій, які він буде втілювати в життя.

"Але він вирішив, сьогодні мені сказав, умовно, на місяць зникнути з інфополя для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, які є напрацювання, і вийти через місяць з прес-конференцією, де він все розповість, чим займатиметься", - говорить Арахамія.

Нагадаємо, в п'ятницю, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення голови правоохоронного комітету ВР, представника фракції "Слуга народу" Дениса Монастирського на пост міністра внутрішніх справ. Рішення підтримав 271 нардеп. Експерти проаналізували для "Телеграфа" зміни в МВС і проблеми, які доведеться вирішувати новому главі міністерства.