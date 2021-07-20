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Німеччина і США готують угоду по "Північному потоку-2"

Німеччина і США готують угоду по "Північному потоку-2"
Оновлено 09:25 Сьогодні Телеграф

У найближчі дні США і Німеччина оголосять про угоду, яка вирішить давню суперечку з приводу російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це у вівторок, 20 липня, пише видання Reuters з посиланням на свої джерела.

Американський лідер Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свої розбіжності з приводу підводного трубопроводу під час зустрічі минулого тижня, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію в якості зброї проти своїх сусідів.

Крім того, США і Німеччина обговорювали напередодні, що будівництво трубопроводу може збільшити залежність Європи від російського газу і позбавити Україну транзитних зборів, які вона стягує за газ, що прокачується через існуючий трубопровід.

Нова угода попередить про відновлення скасованих нині санкцій США проти Nord Stream 2 AG, компанії, що стоїть за трубопроводом.

Також вона буде включати зобов'язання обох сторін щодо забезпечення збільшення інвестицій в енергетичний сектор України, щоб компенсувати будь-які негативні наслідки від нового трубопроводу, по якому газ з Арктики буде доставлятися в Німеччину по дну Балтійського моря.

Поки невідомо, чи оголосять обидві країни про значні державні інвестиції або ж вони будуть прагнути залучити приватні інвестиції в Україну.

Нагадаємо, "Північний потік - 2" – це магістральний газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 234 км. Він проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

В даний момент трубопровід побудований на 98%, роботи планується завершити до кінця серпня.

Як повідомляв "Телеграф", через занепокоєння щодо "Північного потоку-2" до України виїхав радник Держдепу США.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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США, Німеччина, Північний потік-2.
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