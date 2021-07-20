"Повстала" проти Путіна Світлана Крюкова стала героїнею карикатури

Заступник головного редактора видання "Страна.юа" Світлана Крюкова, яка розкритикувала статтю російського президента Володимира Путіна, стала героїнею карикатури.

У Мережі з'явилася пародія на картину радянського художника Сергія Григор'єва "Прийом у комсомол", написану в 1949 році. Однак на місці дівчинки, яку урочисто приймають в організацію, - українська журналістка Світлана Крюкова, а в числі тих, що зараховують в комсомол, - нинішній президент України Володимир Зеленський, п'ятий президент Петро Порошенко, журналісти Дмитро Гордон і Тетяна Чорновіл, телеведучий Савік Шустер та інші.

Відзначимо, що карикатура є продовженням резонансу, який викликав блог журналістки. Адже видання "Страна", де працює Крюкова, роками асоціюється з роботою в проросійському полі. З початку створення ЗМІ активно підтримує прокремлівські наративи і в цілому його керівництво підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами.

Однак в своєму пості Крюкова підтримує самостійний вибір України і навіть вказує на явні промахи в сусідній Росії. У коментарях під її постом - справжній вибух емоцій українців.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український президент Володимир Зеленський на статтю свого колеги відреагував у звичній манері.