Зал майже порожній: на позачергове засідання Ради прийшло менше ста нардепів (фото)

У вівторок, 20 липня, Верховна Рада України повинна була зібратися на позачергове засідання, проте щось пішло не так і на засідання прийшло всього 99 нардепів.

Звісно, жодне з рішень вони прийняти не можуть, оскільки для цього необхідно хоча б 226 голосів.

Фотографіями з парламенту поділився кореспондент "Телеграфа".

На засіданні 20 липня мали розглянути ряд важливих для судової реформи законопроектів щодо роботи Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Крім того, Рада повинна була розглянути постанови щодо скасування закону, що стосується реформи оборонно-промислового комплексу, прийнятого 13 червня.

Втім, знайшлися і нардепи, які зраділи малому числу колег.

Серед таких нардеп-мажоритарник (округ №65, Житомирська область) з фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк.

Як повідомлялося раніше, на попередніх засіданнях Рада прийняла бюджетну декларацію на три роки, а також призначила Дениса Монастирського на пост очільника МВС замість Арсена Авакова.