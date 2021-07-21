Ніхто не може дозволити собі розмовляти з Україною таким тоном, - Арестович про статтю Politico

Стаття американського видання Politico, в якій йдеться про те, що США готують угоду з Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" і, в зв'язку з цим, Вашингтон просить Київ не виступати з публічною критикою цього процесу, є наслідком внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах.

Про це "Телеграфу" заявив радник глави Офісу президента і спікер в ТКГ Олексій Арестович.

"Ніхто не може дозволити собі розмовляти з суверенною державою таким тоном, ці принципи свято дотримуються, і американці точно їх дотримуються. Вони завжди підкреслюють, що ми незалежна держава і приймаємо незалежні рішення.

Я думаю, що ці заяви можуть бути деякою мірою відображенням внутрішньополітичної американської боротьби, тому що там є різні сили, які по-різному до цього ставляться. І методи стратегічної комунікації для внутрішніх цілей можуть бути різні. Це сигнал від одних людей в керівництві Америки іншим людям в керівництві", - прокоментував Арестович.

Також, на думку радника, для України все визначить результат візиту президента Володимира Зеленського в Штати найближчим часом.

"Меркель, коли вийшла на прес-конференцію з Байденом, кілька разів озвучила, що інтереси України будуть забезпечені. Питання - в якому обсязі? Але вони точно будуть забезпечені. Просто зараз йде складна дипломатична боротьба про те, наскільки вигідною буде угода", - також прокоментував Арестович.

Нагадаємо, кілька тижнів тому заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що є механізми, здатні зірвати запуск "Північного потоку-2".