Куди ж поділися Порошенко і інші критики Зеленського? В Україні помітили цікавий момент з угодою щодо ПП-2

Українські опозиційні політики утримуються від критики президента Володимира Зеленського в зв'язку з укладенням угоди Німеччини та США щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Таке спостереження на своїй сторінці в Facebook висловив шеф-редактор "УНІАН" Михайло Ганницький.

Він зауважив, що жоден з публічних політиків, включаючи екс-президента Петра Порошенка, не виступив з критикою угоди.

"Навіть найзапекліші опоненти Зе не користуються цим прекрасним (з точки зору піару) приводом, щоб вмочити зелену владу за глобальний зовнішньополітичний провал", - підкреслив журналіст.

"Всі дуже люблять Україну і порвуть за неї будь-яку сорочку прямо в ефірі, але ніхто не володіє яйцями, щоб засмучувати хлопців з США", - підсумував Ганницький.

Як повідомляв "Телеграф", раніше банкір Сергій Фурса висловився про те, чому українці не повинні мати претензій до США і Німеччини через угоду по "Північному потоку-2".