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Стало відомо, кого Байден відправить в Україну вирішувати питання по Криму

Стало відомо, кого Байден відправить в Україну вирішувати питання по Криму
Оновлено 09:37 Сьогодні Телеграф

Стало відомо, хто представить США на першому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в Україні 23 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на достовірні джерела, а також нардеп Мустафа Джемілєв, Штати будуть представлені в особі міністра транспорту Пітера Буттіджеджа.

За словами Джемілєва, Буттіджедж - вельми впливова людина, яка отримає статус спецпредставника президента США Джо Байдена.

Втім, офіційного підтвердження від Білого дому щодо кандидатури міністра поки немає.

"Телеграф" повідомляв, що "Кримська платформа" повноцінно запрацює, якщо ініціативі допоможуть міжнародні партнери. В Офісі президента України планують, що всі учасники саміту згодом будуть надавати різного роду підтримку - від фінансової до інформаційної. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник голови Офісу президента (ОП) з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ігор Жовква.

Раніше ми також повідомляли, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і віце-президент Камала Харріс не зможуть відвідати саміт Кримської платформи.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Джо Байден, Крим, Мустафа Джемілєв, Кримська платформа.
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