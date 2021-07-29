Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак отримав нову посаду, очоливши президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Про це стало відомо під час спільного засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад та Національної ради реформ, в якому брав участь президент Володимир Зеленський.

Як заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, головою президії Конгресу обрано Андрія Єрмака. За нього проголосували одноголосно.

Єрмак подякував за висловлену довіру. За його словами, він сподівається виконати всі завдання, поставлені президентом Конгресу. Єрмак зазначив, що орган допоможе збалансувати потреби всієї держави і кожної окремої громади. Він додав, що реформа децентралізації знаходиться на фінальній стадії. Реформу Єрмак назвав однією з найуспішніших, що проводяться в Україні. Президія Конгресу планує щомісячно проводити засідання.

Конгрес місцевих і регіональних влад - майданчик для взаємодії центральних органів влади і місцевих громад, який має допомогти у вирішенні нагальних проблем регіонів. Консультативно-дорадчий орган покликаний сприяти ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодженню результативної взаємодії державних органів.

Раніше повідомлялося, що колишня спікерка українського лідера Володимира Зеленського Юлія Мендель у своїй новій книзі "Кожен з нас - президент" назвала главу ОП Андрія Єрмака "другою особою держави".