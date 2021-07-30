Скачать
П'ятниця, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків
Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків

Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін

Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Оновлено 11:27 Сьогодні Телеграф

Хто б не сів у крісло президента РФ після беззмінного протягом 20 останніх років Володимира Путіна, для України нічого не зміниться.

Таку думку висловив оглядач "Крим.Реаліі" Павло Казарін.

Журналіст, згадуючи президентські вибори 2018 року, називає імена двох конкурентів Путіна. Телеведуча і політик Ксенія Собчак і комуніст Павло Грудінін - саме їх, на думку Казаріна, Кремль нібито вибрав в якості образів, за якими росіяни повинні був сказати рішуче "ні" на тлі "тріумфатора-Путіна".

Так, Собчак в тій гонці стала символом всього "допутінського", а її програш з результатом в 1,5% голосів нібито тільки закріпив позиції чинного президента.

А ось комуніст Грудінін, за словами Казаріна, став уособленням міцного господарника і приміряв образ російського "Олександра Лукашенка". І тут, продовжує журналіст, сталося непередбачене: рейтинг кандидата виріс. Грудінін перетягнув деякі голоси у Путіна, чого той нібито досі не може пробачити.

Таким чином, Казарін переконаний: конкуренти у Володимира Путіна є і вони можуть здобути перемогу.

"Тепер все змінилося. Збудована Путіним система працює не стільки в інтересах обивателя, скільки в інтересах все тих же еліт. Пересічний громадянин цього не може не відчувати, і тому Павло Грудінін в 2018 році зумів зібрати голоси. Тому що потрапив в амплуа захисника "низів" від"верхів", - переконаний Казарін.

Крім того, за його словами, росіяни втомилися від свавілля і готові до змін.

Втім, той, хто прийде на зміну Путіну, навряд чи буде лібералом. Політичний оглядач впевнений, що РФ не піде з окупованих Криму та Донбасу і продовжить політику "єдиного народу".

"Надії багатьох наших співгромадян на те, що відхід Путіна сам вирішить проблеми нашої країни, не мають нічого спільного з реальністю. Путін не вічний. Тільки це нічого для України не змінює", - резюмував Павло Казарін.

Нагадаємо, раніше керівник дослідницьких проектів Центру соціального інжинірингу "РАНД" Дмитро Громаков висловив "Телеграфу" думку, що Путін в своїй гучній статті виправдовує російську агресію і відкрито погрожує Україні.

Також ми писали, що в Росії порівняли політику Путіна по відношенню до України з поведінкою чоловіка-абьюзера.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 35

Все по темі:

Росія, Володимир Путін, Думка, Павло Казарін, Конкуренти Путіна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?
02 Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
03 Росія стягує війська в Білорусь: які прогнози дають аналітики НАТО?
04 Китай прагне подвоїти свій ядерний арсенал: про що говорять дані розвідки?
05 Пожежа в Туреччині: туристи сплять на вулицях, до гасіння залучили авіацію (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)
У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)
Російський модуль &quot;Наука&quot; розгорнув МКС: що сталося після стикування
Російський модуль "Наука" розгорнув МКС: що сталося після стикування
Зеленський змінив &quot;верхівку&quot; української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся