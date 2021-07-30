Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін

Хто б не сів у крісло президента РФ після беззмінного протягом 20 останніх років Володимира Путіна, для України нічого не зміниться.

Таку думку висловив оглядач "Крим.Реаліі" Павло Казарін.

Журналіст, згадуючи президентські вибори 2018 року, називає імена двох конкурентів Путіна. Телеведуча і політик Ксенія Собчак і комуніст Павло Грудінін - саме їх, на думку Казаріна, Кремль нібито вибрав в якості образів, за якими росіяни повинні був сказати рішуче "ні" на тлі "тріумфатора-Путіна".

Так, Собчак в тій гонці стала символом всього "допутінського", а її програш з результатом в 1,5% голосів нібито тільки закріпив позиції чинного президента.

А ось комуніст Грудінін, за словами Казаріна, став уособленням міцного господарника і приміряв образ російського "Олександра Лукашенка". І тут, продовжує журналіст, сталося непередбачене: рейтинг кандидата виріс. Грудінін перетягнув деякі голоси у Путіна, чого той нібито досі не може пробачити.

Таким чином, Казарін переконаний: конкуренти у Володимира Путіна є і вони можуть здобути перемогу.

"Тепер все змінилося. Збудована Путіним система працює не стільки в інтересах обивателя, скільки в інтересах все тих же еліт. Пересічний громадянин цього не може не відчувати, і тому Павло Грудінін в 2018 році зумів зібрати голоси. Тому що потрапив в амплуа захисника "низів" від"верхів", - переконаний Казарін.

Крім того, за його словами, росіяни втомилися від свавілля і готові до змін.

Втім, той, хто прийде на зміну Путіну, навряд чи буде лібералом. Політичний оглядач впевнений, що РФ не піде з окупованих Криму та Донбасу і продовжить політику "єдиного народу".

"Надії багатьох наших співгромадян на те, що відхід Путіна сам вирішить проблеми нашої країни, не мають нічого спільного з реальністю. Путін не вічний. Тільки це нічого для України не змінює", - резюмував Павло Казарін.

Нагадаємо, раніше керівник дослідницьких проектів Центру соціального інжинірингу "РАНД" Дмитро Громаков висловив "Телеграфу" думку, що Путін в своїй гучній статті виправдовує російську агресію і відкрито погрожує Україні.

Також ми писали, що в Росії порівняли політику Путіна по відношенню до України з поведінкою чоловіка-абьюзера.