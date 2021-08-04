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Зайдемо з сильної позиції: Кулеба з Єрмаком почали підготовку візиту Зеленського в США
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Зайдемо з сильної позиції: Кулеба з Єрмаком почали підготовку візиту Зеленського в США

Зайдемо з сильної позиції: Кулеба з Єрмаком почали підготовку візиту Зеленського в США
09:35 Сьогодні Телеграф

Очільники Міністерства закордонних справ (МЗС) та Офісу президента (ОП) Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента Володимира Зеленського, який офіційно відвідає США 30 серпня.

Про це зранку у середу, 4 серпня, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у Facebook.

Зазначається, що у рамках підготовки до візиту Зеленського глави МЗС та ОП зустрінуться у Вашингтоні з радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

Кулеба підкреслив, що Зеленський відвідає США на запрошення Байдена другим після канцлера Німеччини Ангели Меркель та обговорить з президентом США "низку великих тем".

"Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - заявив глава МЗС.

Кулеба переконаний, що Зеленський відвідає США "у сильній позиції".

"Важливо, що Президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США", - додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві відбудеться саміт дружин та чоловіків глав держав.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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США, Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак.
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