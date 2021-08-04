Україна надасть захист білорусам, яким може загрожувати небезпека

Після трагічної загибелі опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку Києва, президент України Володимир Зеленський пообіцяв іншим білоруським активістам захист.

Про це у середу, 4 серпня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ мають вивчити всі ризики та організувати захист для білорусів, які прибули в Україну за останній рік і їм може загрожувати небезпека, пов’язана з їх діяльністю.

Зеленський наголосив, що "кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист".

Повідомляється, що відповідні служби вже визначили список громадян, які можуть потребувати захисту та додаткової охорони на території України.

Таке рішення ухвалили після трагічної загибелі Віталія Шишова - активіста, який втік з Білорусі після протестів проти Лукашенка. Чоловіка знайшли повішеним у парку Києва через день після того, як він не повернувся з пробіжки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як світові ЗМІ відреагували на смерть білоруса Віталія Шишова.