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Україна надасть захист білорусам, яким може загрожувати небезпека

Україна надасть захист білорусам, яким може загрожувати небезпека
Оновлено 14:34 Сьогодні Телеграф

Після трагічної загибелі опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку Києва, президент України Володимир Зеленський пообіцяв іншим білоруським активістам захист.

Про це у середу, 4 серпня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ мають вивчити всі ризики та організувати захист для білорусів, які прибули в Україну за останній рік і їм може загрожувати небезпека, пов’язана з їх діяльністю.

Зеленський наголосив, що "кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист".

Повідомляється, що відповідні служби вже визначили список громадян, які можуть потребувати захисту та додаткової охорони на території України.

Таке рішення ухвалили після трагічної загибелі Віталія Шишова - активіста, який втік з Білорусі після протестів проти Лукашенка. Чоловіка знайшли повішеним у парку Києва через день після того, як він не повернувся з пробіжки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як світові ЗМІ відреагували на смерть білоруса Віталія Шишова.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Володимир Зеленський, Служба безпеки України, білоруси в Україні, Міністерство внутрішніх справ.
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