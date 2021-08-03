Гибель врага Лукашенко в Киеве: как отреагировали мировые СМИ

На сайте "ВВС" сообщается о том, что в Украине найден повешенным глава Белорусского Дома в Украине, Виталий Шишов. Тело Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева, через день после того, как он не вернулся с пробежки. Полиция начала расследование.

Виталий Шишов возглавлял Белорусский дом в Украине (БДУ), группу, помогающую людям, уехавшим из Беларуси, где оппозиция правительству подвергается сильнейшим преследованиям.

Он был одним из многих белорусов, которые покинули страну, когда силы безопасности жестоко расправлялись с протестами после спорного переизбрания президента Александра Лукашенко в августе 2020 года.

Украина, Польша и Литва - соседи Беларуси - являются основными направлениями для спасающихся от преследований.

Организация Объединенных Наций заявила, что смерть Шишова усиливает "наши опасения по поводу того, что происходит в Беларуси", и призвала к расследованию.

Полиция сообщила, что они изъяли мобильный телефон Шишова и личные вещи с места происшествия.

Они просят любого, кто его знал, связаться с полицией и предоставить любую информацию о последних нескольких неделях его жизни, его душевном состоянии и любых возможных угрозах его жизни.

Коллеги Шишова сообщили, что Виталий ушел из дома в понедельник, 2 августа утром. Предполагалось, что он ушел на ежедневную пробежку, поскольку его беговое снаряжение отсутствовало.

Они сами обыскали лес, по которому он обычно бегал.

По их словам, Шишов чувствовал за собой постоянную слежку с тех пор, как покинул Беларусь в прошлом году, и в последнее время рассказывал о случаях слежки за ним.

Один его коллега, Юрий Щучко, сказал, что, по словам сотрудников полиции, у Шишова были следы на лице, предполагающие, что он был избит.

Юрий Щучко сказал, что сотрудники Службы Безопасности Украины и полиции ранее в частном порядке предупреждали БХУ об опасности.

"Они сказали, что мы должны быть осмотрительны, потому что здесь действует сеть белорусского КГБ [тайной полиции], и все возможно", - сказал Щучко.

В заявлении БДУ говорится: "Местные источники и наши люди в Беларуси неоднократно предупреждали нас о возможных провокациях, вплоть до похищений и убийств. Виталий отреагировал на эти предупреждения со стоицизмом и юмором".

Агентство “CNN” на своем сайте добавляет, что полиция возбудила уголовное дело по подозрению в "умышленном убийстве" и расследует все возможности, включая возможность того, что это было "убийство, замаскированное под самоубийство.

Полиция добавила, что будет допрашивать свидетелей и анализировать видео с камер наблюдения, и попросила тех, кто знал Шишова, предоставить любую соответствующую информацию о последних нескольких неделях его жизни и возможных угрозах, с которыми он столкнулся.

"CNN" сообщает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали выход Шишова из дома около 9 часов утра по местному времени, и он должен был вернуться в 10 часов утра. Об этом сообщили в БДУ.

"Он больше не выходил на связь. Мы прочесали местность, где он обычно бегал, но не нашли никаких следов Виталия", - заявили представители БДУ. "Мы сразу же сообщили в полицию. На месте происшествия находится кинолог, проводятся процессуальные действия".

Как пишет интернет-издание "NBCNews", по словам его коллег, 26-летний Шишов чувствовал себя под постоянным наблюдением с тех пор, как покинул Беларусь в прошлом году после участия в антиправительственных акциях протеста. Его предупреждали о возможных угрозах, в том числе о похищении или убийстве.

О смерти Шишова сообщило белорусское официальное информационное агентство "Белта", но власти Минска не дали никаких комментариев. Связаться с пресс-секретарем Лукашенко не удалось.

Юрий Щучко, друг Шишова, который помогал полиции опознать тело, сказал, что у Шишова сломан нос. Представитель полиции отказался от комментариев по этому поводу.

24-летний Игорь, белорусский эмигрант, который знает Шишова с октября прошлого года, сообщил журналистам, что Шишов знал, что он находится под наблюдением, рассказывая о случаях, когда за его автомобилем следили.

"Режим Лукашенко находится в состоянии войны. Он воюет со всеми, кто может оказать какое-либо сопротивление", - сказал Игорь, назвав только свое имя.

Шишов "не страдал никаким психологическим расстройством, он всегда был очень трезвомыслящим. Поэтому, когда он исчез, мы забили тревогу, потому что знали, что он не тот человек, который может просто исчезнуть, напиться или где-нибудь устроить вечеринку", - добавил Игорь.

Белорусские власти всегда характеризовали антиправительственных демонстрантов как преступников или жестоких революционеров, поддерживаемых Западом, а действия собственных правоохранительных органов как уместные и необходимые.

"Это добавляет еще один уровень нашей обеспокоенности по поводу того, что происходит в Беларуси", - сказала Марта Уртадо, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека, когда ее спросили о смерти Шишова, хотя она сказала, что не знает, связано ли это с политикой.

Интернет-издание "Euronews" на своем сайте упоминает о сообщении в Telegram в котором говориться, что "нет сомнений в том, что это спланированная операция силовиков по ликвидации человека, действительно опасного для белорусского режима".

26-летний Шишов был вынужден бежать в Украину прошлой осенью после того, как принял участие в антиправительственных акциях протеста в Гомеле на юге Беларуси и "активно выступал против" властей.

"Виталий был частью большого и растущего сообщества политических изгнанников в Украине, их, вероятно, несколько сотен очень активных только в Киеве", - сказал Петр Залмаев, директор "Eurasia Democracy Initiative".

"По некоторым оценкам, количество белорусов, бежавших в Украину из-за политических репрессий, составляет от 3 до 5 тысяч", - добавил он.

Залмаев встречался с Шишовым на прошлой неделе и планировал пригласить его в еженедельную телепрограмму, которую он ведет в Украине в четверг.

Однако Залмаев не был оптимистичен в отношении того, что расследование приведет к окончательному результату.

"Украина печально известна как место, где такие дела застревают, и мы, к сожалению, никогда не сможем узнать со 100% уверенностью, кто виноват, хотя для всех наблюдателей очевидно, кто это, и это, скорее всего, белорусский режим", - заявил эксперт журналистам.

"Это не первое политическое убийство в Киеве, оно сигнализирует о том, что Украина не является безопасной территорией для этих изгнанников", - сказал Петр Залмаев.

По словам эксперта, Лукашенко "посылает сигнал остальной части общества молчать, не мешать и больше не принимать беженцев".

Интернет-издание "Aljazeera" также цитирует слова Петра Залмаева, директора "Eurasia Democracy Initiative" о том, что смерть Шишова имеет "последствия" для нескольких тысяч белорусов, находящихся в настоящее время в изгнании в Киеве, добавив, что это был "сигнал".

Если правительство Лукашенко будет признано "виновным", смерть Шишова станет сигналом для тех, кто находится в изгнании, "сидеть тихо и молчать", - сказал Залмаев.

"Это устрашающий сигнал для всех остальных", - сказал он.

Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала журналистам, когда их спросили об инциденте: "Я бы предпочла дождаться результатов расследования".

"Я бы сказала, что это было преступление, но я не могу сделать этого без результатов расследования", - сказала она.

"Опечалена новостью о гибели белорусского активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве. Мое сердце с его семьей", - написала Цихановская. "Вызывает беспокойство то, что те, кто бежит из Беларуси, все еще не могут быть в безопасности. Я благодарна властям за то, что они начали расследование по этому делу".

На сайте интернет-издания “Politico” приводятся слова из заявления полиции: "Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и расследует все возможности, в том числе возможность убийства, замаскированного под самоубийство".

Ранее "Телеграф" писал о том, кого украинцы винят в смерти Шишова.