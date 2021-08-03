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Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции

Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции
15:24 Сегодня Телеграф

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, которого во вторник, 3 августа, нашли мертвым в Киеве не обращался к полиции по поводу слежки за ним. 

Об этом рассказал  глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга. 

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году", - сказал он. 

Клименко отметил, что если такова информация будет получена правоохранителями, она будет сразу же передана соответствующим спецслужбам. 

В настоящее время полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство и умышленное убийство. 

Как сообщалось ранее, Шишов вышел на пробежку и исчез в понедельник, 2 августа. В "БДУ" указали, что после исчезновения он пустил несколько вызовов знакомым, но после этого его телефон перестал отвечать.

Во вторник утром его нашли повешенным в киевском парке

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

А эксперт Международного института демократий Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу" не исключил, что Шишова могли ликвидировать спецслужбы Беларуси

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Полиция, Игорь Клименко, Виталий Шишов.
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