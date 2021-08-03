Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, которого во вторник, 3 августа, нашли мертвым в Киеве не обращался к полиции по поводу слежки за ним.

Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции – таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году", - сказал он.

Клименко отметил, что если такова информация будет получена правоохранителями, она будет сразу же передана соответствующим спецслужбам.

В настоящее время полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство и умышленное убийство.

Как сообщалось ранее, Шишов вышел на пробежку и исчез в понедельник, 2 августа. В "БДУ" указали, что после исчезновения он пустил несколько вызовов знакомым, но после этого его телефон перестал отвечать.

Во вторник утром его нашли повешенным в киевском парке.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

А эксперт Международного института демократий Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу" не исключил, что Шишова могли ликвидировать спецслужбы Беларуси.