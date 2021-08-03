"У него был сломан нос": друг найденного повешенным в Киеве Шишова

Товарищ лидера "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке Киева, заявил, что он не мог совершить суицид. Юрий уверен, что это было убийство.

Об этом друг погибшего заявил в эфире телеканала "Украина 24".

С его слов, пробежка для Шишова - традиционный ритуал. И когда через несколько часов он не вернулся домой, его сразу начали искать.

"Мы звонили, шли гудки, но Виталик не отвечал. Вызвали полицию, начались следственные действия, однако поиски результата не дали. Правоохранители уехали около 22:00, а мы продолжили прочесывать лес", - рассказал Юрий.

Со слов мужчины также стало известно, что сначала правоохранители нашли телефон Виталия, а уже затем повешенное тело. Кроме того, в частной беседе полицейские рассказали друзьям погибшего, что у Шишова был сломан нос.

"Судя по тем обстоятельствам, при которых его нашли, и что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ либо спецслужбы спецопераций, которые работают на Александра Лукашенко", - добавил друг Шишова.

Он также отметил, что о слежке за Шишовым, и его коллегами их предупреждали заранее. Юрий уверяет, что "агентура КГБ в Украине существует, и она увеличивается в том числе за счет потока беженцев".

"Всех беженцев невозможно контролировать. И вот Виталий занимался в том числе и верификацией этих людей, он был нашей контрразведкой", - рассказал друг погибшего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о последних днях жизни оппозиционера Виталия Шишова.