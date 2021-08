Белорусская расправа над гражданскими: в ЕС и США отреагировали на смерть Шишова

В Евросоюзе бурно реагируют на главную новость сегодняшнего дня - найденного повешенным в Киеве белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Топ-чиновники европейских государств на официальных страницах в соцсетях призывают Украину провести надлежащее расследование этого вопиющего события.

Так, о своем глубоком потрясении пишет в Twitter глава МИД Дании Эппе Кофод, заявляя, что Киев должен расследовать это дело и сделать правильные выводы. Чиновник убежден: недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе.

Deeply shocked by the horrific death of Belarusian NGO leader Vitaly #Shishov

Call on the authorities in Kyiv to get to the bottom of the case, present their findings

Unacceptable that Belarusian athletes & NGOs continue to live in fear!#Accountability4Belarus #Belarus #dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) August 3, 2021