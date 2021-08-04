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Найєм і Маляр увійшли в уряд: Кабмін обзавівся новими топ-чиновниками

Найєм і Маляр увійшли в уряд: Кабмін обзавівся новими топ-чиновниками
Оновлено 15:24 Сьогодні Телеграф

Крім звільнення заступника міністра МВС Антона Геращенка уряд 4 серпня здійснив ще кілька важливих ротацій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Так, новими кадрами поповнилося Міністерство інфраструктури, в якому першим заступником став Василь Шкураков, який до 2020 року був заступником міністра фінансів. Також заступниками міністра інфраструктури стали екс-заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм і економіст Анатолій Комірний.

Посаду заступника міністра оборони України відтепер зайняла юрист-кримінолог Ганна Маляр, яка на своїй сторінці в "Фейсбуці" вже висловила подяку за надану їй довіру.

"Професійно темою стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони я займаюся з тих пір, як почалася війна. Вже тоді стало очевидно, що Російська Федерація веде її як військовими, так і невійськовими методами, - пише чиновник. - Отже, в найкоротші терміни зібралася команда українських фахівців, в складі якої маю честь працювати, і разом з Академією СБУ розробили практичний курс стратегічних комунікацій для співробітників сектора безпеки і оборони".

Головою Державної служби морського та річкового транспорту України став Віталій Кіндратів, який раніше обіймав посаду генерального директора Департаменту стратегічного планування та координації державної політики в галузі транспорту в Міністерстві інфраструктури України. А Владислава Магалецька за підсумками конкурсу продовжить очолювати Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що радник колишнього глави МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк вирішив покинути свій пост.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Кабмин, Призначення, Мустафа Найєм, Ганна Маляр.
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