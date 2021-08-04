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Вимагав мільйон: голові Харківської облради Товмасяну оголосили про підозру в корупції

Вимагав мільйон: голові Харківської облради Товмасяну оголосили про підозру в корупції
Оновлено 18:09 Сьогодні Телеграф Vgorode.ua

У Національному антикорупційному бюро України оголосили про підозру у вчиненні злочину голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну. У зв'язку з цим у фракції "Слуги народу" в облраді, до якої входить Товмасян, вже проводять позачергове засідання з питанням про його виключення в порядку денному.

Про це повідомляє в середу, 4 серпня, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха на своїй сторінці в Facebook.

"На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції" Слуга народу ", а також ініціювання позачергової сесії Харківської обласної ради", - пише Семенуха.

За словами головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, підозру Товмасяну підписав перший заступник генерального прокурора, що нині виконує обов'язки генпрокурора Роман Говда.

Бутусов написав на своїй сторінці в Facebook, що під час обшуку Товмасян "викинув у вікно обидва свої телефону, але це не допомогло слузі народу приховати свої контакти".

У НАБУ поки що нічого не говорять про обставини оголошення підозри або проведення слідчих дій.

Як повідомила прессекретар територіального управління НАБУ Майя Каштан, інформацію повинні надати на брифінгу в середу ввечері.

Раніше правоохоронці повідомляли, що на початку 2021 голова Харківської обласної ради Товмасян в змові зі своїм заступником Андрієм Малишем вимагав та отримав хабар в розмірі 1 млн 50 тис. грн за те, щоб не позбавляти посади керівника обласного комунального підприємства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова 22 липня підписала підозра заступнику голови Харківської ОДА Андрію Малишу, який попався на отриманні хабаря сумою в 1 мільйон гривень.

Нагадуємо, що Україна в списку зі 179 країн зайняла 117 місце за рівнем сприйняття корупції. Ці дані говорять про те, що боротьба з корупцією в нашій країні, м'яко кажучи, не сильно процвітає.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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НАБУ, Слуга народу, Артур Товмасян, Харківська обласна рада.
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