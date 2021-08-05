У ВАКС розповіли, скільки просидить вдома Чаус

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Оновлено 07:57 Сьогодні Телеграф

Екс-суддю райсуду Києва Миколу Чауса у середу, 4 серпня, відправили під цілодобовий домашній арешт. У Вищому антикорупційному суді зазначили, що такий запобіжний захід триватиме до 18 серпня.

Про це ввечері у середу, 4 серпня, повідомила прес-служба ВАКС у Facebook.

Зазначається, що Чаус на термін домашнього арешту обов’язково має носити електронний браслет.

Крім того екс-суддя зобов’язаний здати на зберігання український та закордонний паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України, утриматися від спілкування з визначеним колом осіб. Також Чаус не зможе залишати місце свого проживання без дозволу детектива.

"Строк дії запобіжного заходу визначений у межах строку досудового розслідування, тобто до 18.08.2021. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 5 днів з моменту проголошення", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Варто зазначити, що екс-суддю Миколу Чауса підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 КК України. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чауса передали детективам НАБУ: з чим пов'язаний несподіваний поворот в його справі.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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ВАКС, Домашній арешт, Електронний браслет, Микола Чаус.
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