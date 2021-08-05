"Пропоную отверезіти": мер Конотопа на засіданні міськради вилив на нардепа Качуру пляшку води (відео)

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру під час засідання міської ради у Конотопі, куди він прибув з робочим візитом 5 серпня, облив водою міський голова Артем Семеніхін. Мер Конотопа зробив це зі словами "Пропоную вам трішки отверезіти".

Відповідні кадри цього інциденту у четвер, 5 серпня, опублікував Олександр Качура у власному Telegram-каналі.

Повідомляється, що інцидент стався під час засідання міської ради. Пляшку з водою приніс сам нардеп, який у своєму виступі говорив про проблеми міста і звернув увагу мера на якість водопровідної води.

Качура зазначив, що вона непридатна для пиття та приготування їжі і поставив перед Семеніхіним пляшку каламутної води, щоб він потім перевірив її якість.

Після цього мер Конотопа вихопив пляшку води і облив нардепа зі словами:

"Пане Качуро, я пропоную вам трішки отверезіти нашою конотопською водичкою і прийти трішки до тями".

Нардеп відвернув пляшку і Семеніхін облив і себе, а потім у конфлікт втрутилися охоронці мера, які штовхали нардепа.

Відомо, що правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

Відео інциденту поділився Telegram-канал PavlovskyNews, пізніше нардеп перепостив його собі на сторінку.

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