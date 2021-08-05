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"Пропоную отверезіти": мер Конотопа на засіданні міськради вилив на нардепа Качуру пляшку води (відео)

"Пропоную отверезіти": мер Конотопа на засіданні міськради вилив на нардепа Качуру пляшку води (відео)
16:09 Сьогодні Телеграф скріншот з відео

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру під час засідання міської ради у Конотопі, куди він прибув з робочим візитом 5 серпня, облив водою міський голова Артем Семеніхін. Мер Конотопа зробив це зі словами "Пропоную вам трішки отверезіти".

Відповідні кадри цього інциденту у четвер, 5 серпня, опублікував Олександр Качура у власному Telegram-каналі.

Повідомляється, що інцидент стався під час засідання міської ради. Пляшку з водою приніс сам нардеп, який у своєму виступі говорив про проблеми міста і звернув увагу мера на якість водопровідної води.

Качура зазначив, що вона непридатна для пиття та приготування їжі і поставив перед Семеніхіним пляшку каламутної води, щоб він потім перевірив її якість.

Після цього мер Конотопа вихопив пляшку води і облив нардепа зі словами:

"Пане Качуро, я пропоную вам трішки отверезіти нашою конотопською водичкою і прийти трішки до тями".

Нардеп відвернув пляшку і Семеніхін облив і себе, а потім у конфлікт втрутилися охоронці мера, які штовхали нардепа.

Відомо, що правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

Відео інциденту поділився Telegram-канал PavlovskyNews, пізніше нардеп перепостив його собі на сторінку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після заяв про помилку України, що не зберегла ядерний потенціал, став героєм жартів, мемів і фотожаб в соціальних мережах.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Слуга народу, Сумська область, Сутичка, Олександр Качура.
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