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Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США

Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США
Оновлено 08:03 Сьогодні Телеграф Фото: МЗС

У межах підготовки візиту президента Володимира Зеленського у США, який відбудеться 30 серпня, глави МЗС і ОП Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили агресію РФ та Крим.

Про це ввечері у четвер, 5 серпня, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися питання подальшого розвитку партнерства України і США у безпековій та військово-технічній сферах, зміцнення демократії, економічний розвиток України, спільні зусилля щодо протидії збройній агресії РФ проти України, а також енергетична безпека України та регіону.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що попри триваючу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні реформи, зокрема судову.

А держсекретар Ентоні Блінкен у свою чергу зазначив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та її прагнення вступу до НАТО.

Крім того, американський дипломат висловив беззаперечну підтримку Кримської платформи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден нарешті призначив дату зустрічі із Зеленським у Вашингтоні.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

США, Энтони Блинкен, Україна, Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак.
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