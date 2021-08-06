Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США

У межах підготовки візиту президента Володимира Зеленського у США, який відбудеться 30 серпня, глави МЗС і ОП Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили агресію РФ та Крим.

Про це ввечері у четвер, 5 серпня, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися питання подальшого розвитку партнерства України і США у безпековій та військово-технічній сферах, зміцнення демократії, економічний розвиток України, спільні зусилля щодо протидії збройній агресії РФ проти України, а також енергетична безпека України та регіону.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що попри триваючу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні реформи, зокрема судову.

А держсекретар Ентоні Блінкен у свою чергу зазначив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та її прагнення вступу до НАТО.

Крім того, американський дипломат висловив беззаперечну підтримку Кримської платформи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден нарешті призначив дату зустрічі із Зеленським у Вашингтоні.