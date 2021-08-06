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Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи"

Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи"
Оновлено 14:14 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

На першому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в Україні 23 серпня, буде 33 країни-учасниці, тобто ще один президент підтвердив свій візит.

Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Політик поки що не говорить, президент якої саме країни додався до числа учасників саміту, але він з радістю заявляє, що міжнародна підтримка України продовжує зростати.

"На саміт Кримської платформи ми очікуємо понад три десятки делегацій на чолі з президентами, прем'єр-міністрами, керівниками парламентів, міністрами закордонних справ, керівниками міжнародних організацій", - розповів Кулеба в коментарі для "ТСН".

В Україні планують, що представники країн-учасниць підпишуть спільну декларацію про наміри щодо Криму.

Серед охочих підтримати Україну на саміті "Кримської платформи" є США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші країни.

"Ми не хочемо робити прогнозів, але вже сьогодні це понад 30 країн. І ми думаємо, що до чотирьох десятків країн у нас будуть представлені на різних рівнях під час саміту Кримської платформи", - заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, є ще до 10 країн, від яких Україна чекає офіційного підтвердження про участь.

Джапарова каже, що саміт "Кримської платформи" буде відбуватися у конгресно-виставковому центрі "Парковий".

"Він буде складатися з двох частин: офіційної та частини форуму. Першу частину відкриє Джамала, яка заспіває" 1944 ". Ми дуже хочемо не просто формально підійти до саміту, щоб ми просто слухали офіційні заяви, а щоб був певний культурно-художній супровід ", - пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду.

Також ми писали, що не так з Кримської платформою і чи чекає її провал.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Самит, Росія, Крим, Дмитро Кулеба, Кримська платформа.
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