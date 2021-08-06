Україна створює ще два "департаменти війни" для боротьби з російською агресією

У Службі безпеки та Національній поліції України збираються організувати "департаменти війни" для того, щоб розслідувати злочини, пов'язані зі збройною агресією РФ.

Про це в п'ятницю, 6 серпня, "Інтерфаксу" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Вона каже, що будуть створені "департаменти війни", подібні до того, який вже працює в Офісі генерального прокурора.

Цей крок необхідний для координації розслідування злочинів з боку Росії.

"Такі ж департаменти, як у нас" департамент війни ", будуть створені в СБУ і в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайській трагедії", - заявила Венедиктова.

Раніше "Телеграф" повідомляв деталі трагедії і про те, як колону українських військових розстріляли при виході з Іловайська у 2014 році.

Нагадуємо, що на випадок війни в мережі з'явилася карта підземних укриттів у Києві.

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