Політичні маневри Разумкова злять Банкову, але з його відставкою є одна велика проблема

В Офісі президента України давно хочуть зняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради і призначити на його місце більш лояльного до Банкової людину, проте зробити це не так вже й просто.

Про це розповіли "Телеграфу" близькі до ситуації народні депутати.

Вони нагадали, що за часів виборчої кампанії Разумков був спікером Зе-команди, а тепер і зовсім займає посаду, необхідну Банковій для прийняття важливих для Офісу президента законопроектів. А з цим можуть виникнути проблеми, оскільки Разумков перестав бути лояльним до ОП.

У Зеленського на його місце вже розглядають Руслана Стефанчука.

Однак проблема в ротації спікера Ради неминуче виникне, оскільки зараз за призначення Стефанчука готові проголосувати ще менше нардепів, ніж за відставку Разумкова.

За словами джерела "Телеграфа" в ВР, Разумков сприймається, як "людина команди" і суворо дотримується регламенту. Якщо ж призначити на його місце більш лояльну до Зеленському людину, то вона неминуче почне виконувати "хотілки" ОП і "креативити" з регламентом.

"Для ОП питання Разумкова і його відставки зараз принципове", - говорить один з народних депутатів.

Таким чином, за його словами, у Банкової зараз два варіанти, або терпіти двовладдя, або створювати політичну кризу і примушувати Разумкова до співпраці з Офісом президента.

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли "Телеграфу" про те, чи готує Разумков свій власний політичний проект і чому в ОП його "не злюбили".