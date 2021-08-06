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Розворот України в бік Китаю: американські журналісти зажадали від Кулеби пояснень

Розворот України в бік Китаю: американські журналісти зажадали від Кулеби пояснень
18:38 Пт, 6 Серпень 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Україна не робила розвороту в бік Китаю, хоча країни тісно співпрацюють в сферах торгівлі та боротьби з пандемією коронавируса.

З такою заявою виступив глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба перед журналістами у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я бачу нормальний процес співпраці в сфері торгівлі та у сфері боротьби з пандемією коронавируса", - сказав він, кажучи про зближення Києва і Пекіна.

Він вказав, що в сфері оборони та інших стратегічних напрямках, Київ в першу чергу співпрацює з США і ЄС. Крім того, він зазначив, що був би радий побачити зростання частки американського бізнесу в Україні, а також участь американців в інфраструктурних проектах.

"Ніякого розвороту України немає", - зазначив він.

У той же час, Кулеба підтвердив, що торгівля з Китаєм є "об'єктивною реальністю", навіть незважаючи на принципову позицію США з питань безпеки.

Заяви Кулеби звучать на тлі ряду прокитайських жестів і заяв від правлячої верхівки української держави. Зокрема нещодавно президент України Володимир Зеленський провів перший телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, а спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович і зовсім висловлювався про можливий розворот України "на Схід".

Про те, чим для України можуть закінчитися подібні випади в бік Заходу "Телеграфу" розповідав доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 211

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Китай, США, МЗС, ЄС, Дмитро Кулеба.
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