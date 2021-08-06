Розворот України в бік Китаю: американські журналісти зажадали від Кулеби пояснень

Україна не робила розвороту в бік Китаю, хоча країни тісно співпрацюють в сферах торгівлі та боротьби з пандемією коронавируса.

З такою заявою виступив глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба перед журналістами у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я бачу нормальний процес співпраці в сфері торгівлі та у сфері боротьби з пандемією коронавируса", - сказав він, кажучи про зближення Києва і Пекіна.

Він вказав, що в сфері оборони та інших стратегічних напрямках, Київ в першу чергу співпрацює з США і ЄС. Крім того, він зазначив, що був би радий побачити зростання частки американського бізнесу в Україні, а також участь американців в інфраструктурних проектах.

"Ніякого розвороту України немає", - зазначив він.

У той же час, Кулеба підтвердив, що торгівля з Китаєм є "об'єктивною реальністю", навіть незважаючи на принципову позицію США з питань безпеки.

Заяви Кулеби звучать на тлі ряду прокитайських жестів і заяв від правлячої верхівки української держави. Зокрема нещодавно президент України Володимир Зеленський провів перший телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, а спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович і зовсім висловлювався про можливий розворот України "на Схід".

Про те, чим для України можуть закінчитися подібні випади в бік Заходу "Телеграфу" розповідав доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.