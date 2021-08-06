Екс-посол України в США розповів, що необхідно зробити до зустрічі Зеленського і Байдена

Києву варто витратити час, який залишився до візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, на укладення двостороннього базової оборонної угоди між Україною і США.

Про це сказав колишній посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.

Він нагадав, що США мають подібні угоди з Японією, Південною Кореєю і Ізраїлем. Зокрема, Чалий зазначив, що договір з Японією передбачає в тому числі і задіяння збройних сил США для захисту союзника.

"Ми реалісти і говоримо зараз про те, щоб фіксувати не отаке залучення американських військ, а, можливо, всі інші елементи, які надали б змогу здійснити якісні зміни в нашій двосторонній співпраці у сфері оборони", - сказав він.

Чалий зазначив, що в даний час Україна розробляє три документа про посилення співпраці з США, серед яких є і договір у сфері оборони. Однак, за його словами, це не той документ, про який він говорить.

Без базового оборонного договору, продовжив Чалий, навіть статус основного союзника США поза НАТО буде для України лише політичним сигналом.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на питання американських журналістів про те, чи відбувається зближення Києва з Китаєм.