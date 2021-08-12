Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше

Останні події у Росії говорять про те, що нинішній президент Володимир Путін неспішно, але впевнено передає кермо влади країною Сергію Шойгу.
Про це у четвер, 12 серпня, пише політичний оглядач Олександр Коваленко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами Путін грає все менш важливу роль у справах держави, а на перший план виходить Шойгу, що може вкрай негативно позначитися на всіх сусідніх країнах.
Коваленко зазначив, що з 2014 року велика кількість експертів заявляли, що зміна влади в РФ може вирішити проблему війни на Донбасі, окупацію Криму та відносини між Україною і РФ в цілому.
"В якійсь мірі ця думка мала право на існування, якщо не враховувати одного дуже важливого моменту - Росія, незалежно від зміни влади, ніколи не залишала шансів на повернення окупованих територій. Прикладів тому безліч", - написав він.
Повертаючись до теми Шойгу, Коваленко пише, що він може стати дуже великою проблемою не тільки для самих росіян, а й для всіх країн-сусідів. Все тому, що Шойгу - прихильник вирішення питань силовим шляхом.
Як приклад цього військово-політичний оглядач описав наступні факти:
На думку експерта, якщо Сергій Шойгу прийде до влади, він влаштує війну. Коваленко пише, що в цьому і є його головна загроза, тому що війну він може затіяти у будь-якій бажаній йому точці і в будь-якому форматі - як явному, так і гібридному.
"А тому, в найближчій перспективі, нове керівництво РФ, нічого доброго не обіцяє, як самій Росії, так і її сусідам", - резюмував експерт.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шойгу спробував віджартуватись на слова Зеленського про те, що Україна повертає Крим додому.