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Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше

Путін вже почав передавати владу над Росією, але від його наступника може бути тільки гірше
Оновлено 10:48 Сьогодні Телеграф

Останні події у Росії говорять про те, що нинішній президент Володимир Путін неспішно, але впевнено передає кермо влади країною Сергію Шойгу.

Про це у четвер, 12 серпня, пише політичний оглядач Олександр Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами Путін грає все менш важливу роль у справах держави, а на перший план виходить Шойгу, що може вкрай негативно позначитися на всіх сусідніх країнах.

Коваленко зазначив, що з 2014 року велика кількість експертів заявляли, що зміна влади в РФ може вирішити проблему війни на Донбасі, окупацію Криму та відносини між Україною і РФ в цілому.

"В якійсь мірі ця думка мала право на існування, якщо не враховувати одного дуже важливого моменту - Росія, незалежно від зміни влади, ніколи не залишала шансів на повернення окупованих територій. Прикладів тому безліч", - написав він.

Повертаючись до теми Шойгу, Коваленко пише, що він може стати дуже великою проблемою не тільки для самих росіян, а й для всіх країн-сусідів. Все тому, що Шойгу - прихильник вирішення питань силовим шляхом.

Як приклад цього військово-політичний оглядач описав наступні факти:

  • Шойгу лобіював військову підтримку Вірменії восени 2020 року попри те, що у РФ не було підстав таку підтримку надавати;
  • Шойгу на початку 2021 року представив Путіну план з повторення інтервенції в Україну 2014 року. І цей план навіть почали реалізовувати про що говорить концентрація російський військ на кордонах України, проте Путін від цього плану відмовився.

На думку експерта, якщо Сергій Шойгу прийде до влади, він влаштує війну. Коваленко пише, що в цьому і є його головна загроза, тому що війну він може затіяти у будь-якій бажаній йому точці і в будь-якому форматі - як явному, так і гібридному.

"А тому, в найближчій перспективі, нове керівництво РФ, нічого доброго не обіцяє, як самій Росії, так і її сусідам", - резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шойгу спробував віджартуватись на слова Зеленського про те, що Україна повертає Крим додому.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Росія, Володимир Путін, Сергій Шойгу.
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