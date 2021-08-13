Соціолог оцінив перспективи конкурентів Порошенко на "патріотичному фланзі"

Конфлікт між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на виборах 2019 року було світоглядним. Але ті, хто визнав, що помилився, проголосувавши за Зеленського, не стануть виборцями Порошенко. Цим людям потрібен новий кандидат.

Про це "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв'ю розповів голова соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, критика Зеленського не приносить Порошенко голосів електорату, але зберігає партію на плаву. Соціолог вважає, що на зміну Порошенко, як представнику патріотичної опозиції, може прийти нова політична сила, яка здатна відколоти у "ЄС" третину виборців.

"Є запит на нового Порошенко, на патріота нової якості - не про вишиванки, не про українську мову, не про гасла. Патріотизм нової якості - це там, де економічний патріотизм, це патріотизм в умовах війни, це однозначно участь в цих партіях АТОвців, військових, грамотних людей, реальних патріотів, які захищають свою землю ", - зазначив Антипович.

Поки соціолог такої сили не бачить.

Він також зазначає, що запит на нові обличчя є і в інших партіях, зокрема в ОПЗЖ: "Там також є запит на зміну. Тому з'являється запит на Мураєва, запит на Колесникова, запит на Шарія".

При цьому він додав, що на майбутніх парламентських виборах буде відігравати важливу роль і активність олігархів.

"З огляду на те, що олігархи перестали брати пряму участь у виборах - ні Ахметов, ні Коломойський, ні Пінчук не є народними депутатами та не прагнуть ними ставати, то можна очікувати, що вони будуть підтримувати створення нових політичних сил", - вважає Антипович.

Повне інтерв'ю читайте на "Телеграфі": Наступний Майдан може бути ще більш кривавим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович