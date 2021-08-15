Єрмак "відбирає владу" у Тимошенка: джерела розкрили деталі

Нещодавнє звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук та відсутність мера міста по суті залишив Харків без керівництва. На тлі цього стає більш явним переділ сфер відповідальності в Офісі президента.

Про це розповіли "Телеграфу" джерела в Харківській облдержадміністрації.

Зокрема, співрозмовник зазначив, що призначення голови ОП Андрія Єрмака на пост глави Конгресу місцевих і регіональних влад є сигналом про те, що відтепер він буде відповідальним за політику в регіонах.

"Тому що очевидно, що Тимошенко (заступник голови ОП Кирило Тимошенко, - ред.) з цією функцією не справляється", - сказав він.

Він вказує, що Харків продемонстрував провал в цьому плані, оскільки в одному з ключових міст України немає ні голови ОДА, ні глави облради, ні мера.

Те, що вперше в історії Харкова був призначений в.о. очільника ОДА, може свідчити про те, що кандидатури на цей пост просто немає, каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" більш детально описував ситуацію, яка склалася навколо Харкова, а також про неочевидні речі, пов'язані з призначенням керівництва міста.