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Соратники не вірять у самогубство Костянтина Павлова

Соратники не вірять у самогубство Костянтина Павлова
18:13 Сьогодні Телеграф

У неділю, 15 серпня, на веранді свого будинку в селі Вільному був знайдений мертвим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Поруч з його закривавленим тілом був виявлений карабін "Сайга" і гільза. Разом з тим в партії ОПЗЖ, в якій той перебував, не вірять, що це могло бути самогубство.

Про це написав у Фейсбук співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо!", - написав він.

Рабинович зазначає, що він сам розмовляв з ним два дні тому, а інші однопартійці ще вчора, 14 серпня.

Також він оприлюднив заяву, в якій вимагав від правоохоронців створити групу і дати відповіді на питання про загибель Павлова.

"Розповіді про самогубство -заведомая брехня", - пише Рабінович.

Він також зазначив, що виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член "Слуги народу" Олександр Котляр.

Разом з тим, в телеграм-каналі "Політика країни" пишуть, що перед смертю Павлов пройшов ще 10 метрів.

Як повідомляв "Телеграф", Павлов був знайдений з вогнепальним пораненням в груди. А тим часом в мережі з'явилися фото з місця події.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 72

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Вадим Рабинович, ОПЗЖ, Кривий Ріг, Костянтин Павлов.
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