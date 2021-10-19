Вибили вікно і витягли гроші: в Запоріжжі з автомобіля викрали два мільйони гривень (відео)

У мережі не виключають, що зловмисники знайшли потрібний автомобіль за допомогою відстежувального пристрою.

У вівторок, 19 жовтня, в Запоріжжі група невідомих викрала понад два мільйони гривень з автомобіля і зникли в невідомому напрямку.

Про це повідомили в поліції.

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Академіка Амосова приблизно о 14:20.

Потерпілий чоловік 1961 року народження повідомив, що невідомі чоловіки витягли з його автомобіля Renault Logan готівку на суму понад два мільйони гривень, після чого поїхали з місця події на своєму "Фольксвагені".

У місті був введений план "Перехоплення", за фактом пограбування порушено кримінальну справу. Зловмисників шукають.

Разом з тим в телеграм-каналі "Це Запоріжжя" з’явилися кадри пограбування. Відзначається, що відео записано біля відділення логістичної компанії "Інтайм".

Як помітно на кадрах, двоє чоловіків дочекалися поки водій відійде від машини, а потім влізли через заднє скло і дістали з салону гроші.

При цьому помітно, що поки один зі злодіїв вибивав скло, другий схилився над задньою шиною. У мережі припустили, що він таким чином, або пробив колесо, або забрав захований відстежувальний пристрій.

Як повідомлялося раніше, в Олександра Рибака, який очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію за часів Януковича, з дому вкрали близько мільйона доларів, які були заховані під навісною стелею.