Укр

Выбили окно и вытащили деньги: в Запорожье из автомобиля похитили два миллиона гривен (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Ограбление в Запорожье
Ограбление в Запорожье

В сети не исключают, что злоумышленники нашли нужный автомобиль с помощью отслеживающего устройства.

Во вторник, 19 октября, в Запорожье группа неизвестных похитила более двух миллионов гривен из автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что происшествие произошло на улице Академика Амосова примерно в 14:20.

Пострадавший мужчина 1961 года рождения сообщил, что неизвестные мужчины вытащили из его автомобиля Renault Logan наличные деньги на сумму более двух миллионов гривен, после чего уехали с места происшествия на своем "Фольксвагене".

В городе был введен план "Перехват", по факту ограбления открыто уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Вместе с тем в телеграм-канале "Это Запорожье" появились кадры ограбления. Отмечается, что видео записано возле отделения логистической компании "ИнТайм".

Как заметно на кадрах, двое мужчин дождались пока водитель отойдет от машины, а затем влезли через заднее стекло и достали из салона деньги.

При этом заметно, что пока один из воров выбивал стекло, второй склонился над задней шиной. В сети предположили, что он таким образом, либо пробил колесо, либо забрал спрятанное отслеживающее устройство.

Как сообщалось ранее, у Александра Рыбака, возглавлявшего Государственную архитектурно-строительную инспекцию во времена Януковича, из дома украли около миллиона долларов, которые были спрятаны под навесным потолком.

Теги:
#Полиция #Запорожье #Кража
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