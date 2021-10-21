Бочки з кислотою і частини людських тіл: під Запоріжжям виявили величезне звалище медвідходів (фото, відео)

Сміття викидали на березі річки, яка впадає в Каховське водосховище

У 40 кілометрах від міста Запоріжжя в селищі Комишуваха виявили величезне небезпечне звалище медичних відходів. Сотні шприців, бочок з кислотою і навіть частини людських тіл викинули на берег річки Конка.

Про моторошну знахідку розповіли журналісти видання "Акцент".

Як повідомляється, сховище медичних відходів з жахливим запахом влаштували прямо на березі річки Конка, яка впадає у Каховське водосховище. Поруч з річкою розкидали не тільки медичні відходи, а й хімічні продукти, тисячі люмінесцентних ламп, а ще одну їх частину просто засипали землею.

Масштаби незаконного звалища вражають.

Журналістам вдалося з’ясувати, що ця ділянка землі належить фірмі, яка займається утилізацією відходів. Але судячи з побаченого, вони просто скидали небезпечне сміття в поле, а не утилізували його.

Фото: видання "Акцент"

На місце незаконного та небезпечного звалища викликали правоохоронців і співробітників екоінспекції. Саме їм належить з’ясувати всі подробиці події.

Офіційного коментаря від поліції на момент виходу новини не надходило.

Відзначимо, що селище Комишуваха, де і було виявлене незаконне звалище, знаходиться в менш ніж 40 кілометрах від міста Запоріжжя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Карпатах чоловік викинув на берег гірської річки гори сміття. Цинізм ситуації у тому, що порушник зробив це в національному парку "Синевир".