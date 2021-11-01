У Запоріжжі чоловік відрізав іншому вухо під час застілля - постраждалий не вижив (фото 18+)

Потерпілий помер під час реанімаційних дій у лікарні

У Запоріжжі застілля двох чоловіків завершилося трагічно для одного з його учасників — під час сварки йому відрізали вухо. На жаль, постраждалого врятувати не вдалося.

Про це повідомили джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах.

Трагічний інцидент трапився в ніч на неділю, 31 жовтня. Про чоловіка 1976 року народження з численними тілесними ушкодженням та відрізаним вухом у поліцію повідомили медики міської лікарні Запоріжжя.

Як з’ясувалося, перед тим потерпілий розпивав алкогольні напої з раніше судимим чоловіком. У якийсь момент між учасниками застілля почалася сварка, яка переросла у різанину. Раніше засуджений чоловік наніс своєму товаришу кілька ударів ножем, після чого ампутував ліву вушну раковину.

На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. Він помер у лікарні під час реанімаційних дій.

Додамо, що постраждалий чоловік був у жахливому стані та весь у крові. З етичних міркувань публікувати такі кадри на сайті ми не можемо. Якщо хочете побачити фото без цензури — переходьте за посиланням.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали. Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, а у вівторок, 2 листопада, суд має обрати чоловіку запобіжний захід.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Одеській області жорстоко розправилися з чоловіком, який випадково повалив паркан сусіда.