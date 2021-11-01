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В Запорожье мужчина отрезал другому ухо во время застолья – пострадавший не выжил (фото 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В Запорожье мужчине отрезали левое ухо Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:58
В Запорожье мужчине отрезали левое ухо

Пострадавший скончался во время реанимационных действий в больнице

В Запорожье застолье двух мужчин завершилось трагически для одного из участников — во время ссоры ему отрезали ухо. К сожалению, пострадавшего спасти не удалось.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 октября. О мужчине 1976 года рождения с многочисленными телесными повреждениями и отрезанным ухом в полицию сообщили медики городской больницы Запорожья.

Как выяснилось, перед этим потерпевший распивал алкогольные напитки с ранее судимым мужчиной. В какой-то момент между участниками застолья началась ссора, которая переросла в резню. Ранее осужденный мужчина нанес своему товарищу несколько ударов ножом, после чего ампутировал левую ушную раковину.

К сожалению, спасти потерпевшего не удалось. Он скончался в больнице во время реанимационных действий.

Добавим, что пострадавший был в ужасном состоянии и весь в крови. По этическим соображениям публиковать такие кадры на сайте мы не можем. Если хотите увидеть фото без цензуры – переходите по ссылке.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый был задержан. Ему уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а во вторник, 2 ноября, суд должен избрать мужчине меру пресечения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одесской области жестоко расправились с мужчиной, случайно свалившим забор соседа.

Теги:
#Полиция #Убийство #Запорожье #Поножовщина
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