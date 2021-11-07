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Зім’яло як бляшанку: у Запоріжжі Mercedes протаранив "Жигулі" на перехресті (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оформлення ДТП Новина оновлена 07 листопада 2021, 17:54
Оформлення ДТП

Автомобілі зіткнулися на перехресті Дніпровського шосе та вулиці Братської

У Запоріжжі сталася моторошна аварія за участю двох автомобілів, які від зіткнення зім’яло як бляшанку. Без постраждалих не обійшлося.

Як повідомляє Telegram-канал "Это Запорожье", аварія сталася у районі Запорізького трансформаторного заводу близько 16:30 години 7 листопада. Як зазначають очевидці, зіткнення відбулося на перехресті Дніпровського шосе та вулиці Братської. За попередньою інформацією, автомобіль Mersedes повертав на Дніпровське шосе, а "Жигулі" з нього виїжджав. Автомобілі зіткнулися фара в фару.

Після зіткнення "Жигулі" постраждало дуже суттєво — перед машини буквально зім’яло, особливо з боку водійського крісла. Судячи з відео з місця подій, аварія не обійшлася без постраждалих. На кадрах можна побачити чоловіка, який майже нерухомо лежить біля розбитого автомобіля. Цілком ймовірно, що йому знадобиться допомога медиків. На момент виходу новини інформації про загиблих не було.

Місцеві жителі у коментарях до відео зазначили, що перехрестя Братської та Дніпровського шосе, де сталася аварія, можна назвати одним з найнебезпечніших у Запоріжжі. Користувачі пишуть, що там відсутня адекватна розмітка та світлофор, тому аварії трапляються далеко не вперше.

До слова, після ДТП на цьому перехресті спостерігається ускладнення у рухові транспорту.

Перехрестя Братської та Дніпровського шосе вважають небезпечним
Перехрестя Братської та Дніпровського шосе вважають небезпечним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДТП під Миколаєвом потрапила багатодітна родина — троє людей загинули на місці.

Теги:
#ДТП #Поліція #Запоріжжя #Перехрестя
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