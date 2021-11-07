Укр

Смяло как жестянку: в Запорожье Mercedes протаранил "Жигули" на перекрестке (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Оформление ДТП Новость обновлена 07 ноября 2021, 17:54
Оформление ДТП

Автомобили столкнулись на перекрестке Днепровского шоссе и улицы Братской

В Запорожье произошла жуткая авария с участием двух автомобилей, которые от столкновения смяло как жестяную банку. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Telegram-канал "Это Запорожье", авария произошла в районе Запорожского трансформаторного завода около 16:30 7 ноября. Как отмечают очевидцы, столкновение произошло на перекрестке Днепровского шоссе и улицы Братской. По предварительной информации, автомобиль Mersedes поворачивал на Днепровское шоссе, а "Жигули" из него вызжал. Автомобили столкнулись фарой в фару.

После столкновения "Жигули" пострадало очень существенно – переднюю часть машины буквально смяло, особенно со стороны водительского кресла. Судя по видео с места событий, авария не обошлась без пострадавших. На кадрах можно увидеть мужчину, который почти неподвижно лежит у разбитого автомобиля. По всей вероятности, ему понадобится помощь медиков. К моменту выхода новости информации о погибших не было.

Местные жители в комментариях к видео отметили, что перекресток Братской и Днепровского шоссе, где произошла авария, можно назвать одним из самых опасных в Запорожье. Пользователи пишут, что там отсутствует адекватная разметка и светофор, поэтому аварии случаются далеко не в первый раз.

К слову, после ДТП на этом перекрестке наблюдается осложнение в движении транспорта.

Перекресток Братской и Днепровского шоссе считают опасным
Перекресток Братской и Днепровского шоссе считают опасным

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ДТП под Николаевом попала многодетная семья — три человека погибли на месте.

Теги:
#ДТП #Полиция #Запорожье #Перекресток
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