Під Запоріжжям підлітки хотіли викрасти дитину заради відео у соцмережах

Підлітків вдалося затримати дуже швидко.

У Запорізькій області підліток узяв батьківський автомобіль та поїхав із товаришами "викрадати дітей".

Відео, на якому чути його намір було оприлюднено у мережі мешканкою Запоріжжя Дариною Домченко.

Вона зазначила, що близько 15:00 група підлітків спробувала викрасти 12-річного хлопчика у смт Кушугум. При спробі посадити того в машину, дитині вдалося вирватися і сховатись у сусідньому магазині.

За її словами, поліція змогла затримати "Гелендваген", який фігурує на записі, проте частина з хлопців пересіла на інший автомобіль і зникла.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

У поліції "Телеграфу" розповіли, що після отримання повідомлення про спробу викрадення автомобіль був швидко знайдений, а в ньому знаходилися троє підлітків 16-17 років і ще один 18-річний хлопець.

Вони зізналися, що запропонували 12-річному хлопчику покататися з метою розваг, а відеозаписи збиралися розмістити у соцмережах.

До дільниці також викликали батьків молодих людей, з якими було проведено роз’яснювальні роботи.

Проти "оператора" було складено адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство (ч. 1 ст. 173), а проти неповнолітнього водія склали протокол за водіння без прав (ч. 2 ст. 126).

Власник автомобіля теж не залишився безкарним, він отримав адмінпротокол за статтею про невиконання батьківських зобов’язань (ст. 184).

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