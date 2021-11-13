Под Запорожьем подростки хотели похитить ребенка ради видео в соцсетях

Подростков удалось задержать очень быстро.

В Запорожской области подросток взял отцовский автомобиль и поехал с товарищами "похищать детей".

Видео, на котором слышно его намерение было обнародовано в сети жительницей Запорожья Дариной Домченко.

Она отметила, что около 15:00 группа подростков попыталась похитить 12-летнего мальчика в пгт. Кушугум. При попытке посадить того в машину, ребенку удалось вырваться и укрыться в соседнем магазине.

По ее словам, полиция смогла задержать фигурирующий на записи "Гелендваген", однако часть из них пересела на другой автомобиль и скрылась.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

В полиции "Телеграфу" рассказали, что после получения сообщения о попытке похищения, автомобиль был быстро найден, а в нем находились трое подростков 16-17 лет и еще один 18-летний парень.

Они сознались, что предложили 12-летнему мальчику прокатиться с целью развлечения, а видеозаписи собирались разместить в соцсетях.

В участок также вызвали родителей молодых людей, с которыми были проведены разъяснительные работы.

Против "оператора" был составлен админпротокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 173), а против несовершеннолетнего водителя составили протокол за вождение без прав (ч. 2 ст. 126).

Владелец автомобиля тоже не остался безнаказанным, он получил админпротокол по статье о неисполнении родительских обязательств (ст. 184).

Как сообщалось ранее, в Шостке, что в Сумской области дети игрались на улице и обнаружили трехметрового мертвого питона.