Укр

Под Запорожьем подростки хотели похитить ребенка ради видео в соцсетях

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
126
Полиция Новость обновлена 13 ноября 2021, 19:12
Полиция

Подростков удалось задержать очень быстро.

В Запорожской области подросток взял отцовский автомобиль и поехал с товарищами "похищать детей".

Видео, на котором слышно его намерение было обнародовано в сети жительницей Запорожья Дариной Домченко.

Она отметила, что около 15:00 группа подростков попыталась похитить 12-летнего мальчика в пгт. Кушугум. При попытке посадить того в машину, ребенку удалось вырваться и укрыться в соседнем магазине.

По ее словам, полиция смогла задержать фигурирующий на записи "Гелендваген", однако часть из них пересела на другой автомобиль и скрылась.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

В полиции "Телеграфу" рассказали, что после получения сообщения о попытке похищения, автомобиль был быстро найден, а в нем находились трое подростков 16-17 лет и еще один 18-летний парень.

Они сознались, что предложили 12-летнему мальчику прокатиться с целью развлечения, а видеозаписи собирались разместить в соцсетях.

В участок также вызвали родителей молодых людей, с которыми были проведены разъяснительные работы.

Против "оператора" был составлен админпротокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 173), а против несовершеннолетнего водителя составили протокол за вождение без прав (ч. 2 ст. 126).

Владелец автомобиля тоже не остался безнаказанным, он получил админпротокол по статье о неисполнении родительских обязательств (ст. 184).

Как сообщалось ранее, в Шостке, что в Сумской области дети игрались на улице и обнаружили трехметрового мертвого питона.

Теги:
#Полиция #Запорожье #Похищение
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
Украина
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Финны неожиданно побеждают на выезде
Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
"Дельта" более заразна, чем оригинальный коронавирус
Коронавирус и штамм "Дельта": что общего и чем отличаются