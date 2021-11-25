У Запоріжжі грабіжник проник у магазин заради товарів 18+: момент потрапив на відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 16
Українці жартують, що грабіжник готувався до новорічних свят
У Запоріжжі сталося пограбування магазину інтим-товарів "Полуничка", яке потрапило на відео і в мережі отримало славу "злочину століття".
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, невідомий хлопець вночі 25 листопада проник у приміщення сексшопу. Замість того, щоб обчистити касу, він вкрав п’ять вібраторів та стільки ж анальних змазок.
Поліцейські затримали бандита тієї ж ночі вже після злочину. При ньому була розпочата змазка. Але куди поділися вібратори — на це запитання копи поки не отримали відповіді, як і інформацію про можливих спільників.
А поки правоохоронці розслідують крадіжку з проникненням, у мережі сміються з грабіжника і запитують: навіщо йому знадобилося саме п’ять секс-іграшок. Хтось жартує, що таким чином хлопець вирішив підготувати подарунки до Нового року чи до Дня святого Миколая.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Волинській області суд виніс ухвалу оштрафувати неповнолітню дівчину — ученицю школи із села Сільце, яка, будучи вагітною, викрала мобільний телефон у жінки з інвалідністю.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-