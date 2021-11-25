Укр

В Запорожье грабитель проник в магазин ради товаров 18+: момент попал на видео

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Житель Запорожья унес 5 вибраторов и смазку Новость обновлена 25 ноября 2021, 13:58
Житель Запорожья унес 5 вибраторов и смазку

Украинцы шутят, что грабитель готовился к новогодним праздникам

В Запорожье произошло ограбление магазина интим-товаров "Клубничка", которое попало на видео и в сети заимело славу "преступления века".

По информации местных Телеграмм-каналов, неизвестный парень ночью 25 ноября проник в помещение сексшопа. Вместо того, чтобы обчистить кассу, он украл пять вибраторов и столько же анальных смазок. 

Полицейские задержали "шаловливого" бандита в ту же ночь с поличным — начатой смазкой. Куда же делись вибраторы — на этот вопрос копы пока не получили ответ, как и информацию о возможных сообщниках. 

А пока правоохранители расследуют кражу с проникновением, в сети смеются над грабителем и задаются вопросом: зачем ему понадобилось именно пять секс-игрушек. Кто-то шутит, что таким образом парень решил подготовить подарки к Новому году или Дню святого Николая.

Реакция на ограбление в Запорожье
Реакция на ограбление в Запорожье

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Волынской области суд вынес решение оштрафовать несовершеннолетнюю девушку — ученицу школы из села Сельце, которая, будучи беременной, похитила мобильный телефон у женщины с инвалидностью.

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