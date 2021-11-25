В Запорожье грабитель проник в магазин ради товаров 18+: момент попал на видео

Украинцы шутят, что грабитель готовился к новогодним праздникам

В Запорожье произошло ограбление магазина интим-товаров "Клубничка", которое попало на видео и в сети заимело славу "преступления века".

По информации местных Телеграмм-каналов, неизвестный парень ночью 25 ноября проник в помещение сексшопа. Вместо того, чтобы обчистить кассу, он украл пять вибраторов и столько же анальных смазок.

Полицейские задержали "шаловливого" бандита в ту же ночь с поличным — начатой смазкой. Куда же делись вибраторы — на этот вопрос копы пока не получили ответ, как и информацию о возможных сообщниках.

А пока правоохранители расследуют кражу с проникновением, в сети смеются над грабителем и задаются вопросом: зачем ему понадобилось именно пять секс-игрушек. Кто-то шутит, что таким образом парень решил подготовить подарки к Новому году или Дню святого Николая.

Реакция на ограбление в Запорожье

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Волынской области суд вынес решение оштрафовать несовершеннолетнюю девушку — ученицу школы из села Сельце, которая, будучи беременной, похитила мобильный телефон у женщины с инвалидностью.