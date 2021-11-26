Покручене авто та травмована дитина: у Запоріжжі сталася аварія (фото)

Водія однієї з машин діставали за допомогою спецінструменту.

У Запоріжжі вранці на вулиці Українській сталася ДТП внаслідок якої двоє людей потрапили до лікарні. Один із постраждалих – дитина 2009 року народження.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Жінка-водій Daewoo з невідомих причин не впоралася з керуванням і машину повело.

Постраждалі машини на місці аварії

Пожежники змили паливо з дороги

Авто виїхало на "зустрічку", повідомляють патрульні. Там воно врізалося у Volkswagen Polo. У зустрічній машині їхали чоловік із дитиною. Постраждали обоє. Водія другого авто було оглянуто медиками на місці, але від госпіталізації відмовився. Дитину відвезла до лікарні швидка.

Наслідки ДТП Volkswagen Polo

Наслідки ДТП Daewoo

Під час аварії автомобілі сильно понівечило — водійку Daewoo діставали за допомогою гідравлічних інструментів рятувальники. Після цього з дороги змили залишки палива. Розслідування причин ДТП займається поліція регіону.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові в аварії двох фур і легкових авто загинули троє людей — водій таксі, жінка та маленька дівчинка. На них впала багатотонна вантажівка. Водій був п’яний та проїхав на "червоний".