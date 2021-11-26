Укр

Искореженное авто и травмированный ребенок: в Запорожье произошла авария (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Покореженное авто участника ДТП. П Новость обновлена 26 ноября 2021, 15:51
Покореженное авто участника ДТП. П

Водителя одной из машин доставали с помощью специнструмента.

В Запорожье утром на улице Украинской произошло ДТП в результате которого двое человек попали в больницу. Один из пострадавших — ребенок 2009 года рождения. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона. 

Женщина-водитель Daewoo по неизвестной причине не справилась с управлением и машину повело.

Пострадавшие машины на месте аварии
Пострадавшие машины на месте аварии
Пожарные смыли топливо с дороги
Пожарные смыли топливо с дороги

Авто выехало на "встречку", сообщают патрульные. Там оно врезалось в Volkswagen Polo. Во встречной машине ехали мужчина с ребенком. Пострадали оба. Водитель второго авто был осмотрен медиками на месте, но от госпитализации отказался. Ребенка отвезла в больницу скорая.

Последствия ДТП Volkswagen Polo
Последствия ДТП Volkswagen Polo
Последствия ДТП Daewoo
Последствия ДТП Daewoo

Во время аварии автомобили сильно искорежило — водителя Daewoo доставали с помощью гидравлических инструментов спасатели. После этого с дороги смыли остатки топлива. Расследованием причин ДТП занимается полиция региона.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове в аварии двух фур и легковых авто погибли три человека — водитель такси, женщина и маленькая девочка. На них упал многотонный грузовик. Водитель был пьян и проехал на "красный".

Теги:
#ДТП #Авария #Запорожье
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