Під Мелітополем 24-річний неадекват узяв у заручники сусіда та змусив його мучити себе (фото)

Хлопець був на обліку у психіатра і тероризував сусіда, удвічі старшого за нього

На Запоріжжі, у селищі Нове Мелітопольського району, 24-річний хлопець викрав свого сусіда і змушував його мучити себе.

Про це повідомили в облуправлінні поліції.

Копи вже встановили, що 24-річний хлопець неодноразово вторгався до будинку до 48-річного сусіда, до якого нібито відчував ворожість. І під час останнього "візиту" 28 листопада гість під загрозою розправи змусив господаря вдома завдавати собі тілесних ушкоджень та мучити себе, після чого витяг чоловіка за одяг та замкнув у гаражі сусідньої ділянки.

Неадекватний сусід викрав чоловіка та закрив у гаражі

За інформацією поліції, хлопець зв’язав дротом руки своїй жертві, але за годину відпустив. Після таких знущань екс-заручник втік додому, а ранком одразу ж вирушив до копів, які заарештували підозрюваного.

24-річний підозрюваний у викраденні сусіда

Виявилося, що 24-річний агресор тривалий час перебував на обліку у психіатра і навіть був на примусовому лікуванні у спеціалізованому закладі. За незаконне позбавлення волі чи викрадення людини хлопцеві загрожує до трьох років ув’язнення. Однак про це можна буде говорити лише після того, як експерти доведуть його осудність.

Раніше Телеграф писав про викрадення хлопчика, якого з рук матері вирвав її колишній чоловік.