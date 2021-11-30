Укр

Под Мелитополем 24-летний неадекват взял в заложники соседа и заставил его мучить себя (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Копы быстро задержали агрессора, но является ли он вменяемым - пока неизвестно Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:35
Копы быстро задержали агрессора, но является ли он вменяемым - пока неизвестно

Парень был на учете у психиатра и терроризировал соседа, вдвое старше него

В Запорожской области, в поселке Новое Мелитопольского района, 24-летний парень похитил своего соседа и заставлял его мучить себя.

Об этом сообщили в облуправлении полиции.

Копы уже установили, что 24-летний парень неоднократно вторгался в дом к 48-летнему соседу, к которому якобы испытывал неприязнь. И во время последнего "визита" 28 ноября гость под угрозой расправы заставил хозяина дома наносить себе телесные повреждения и мучить себя, после чего вытащил мужчину за одежду и запер в гараже соседнего участка. 

Неадекватный сосед похитил мужчину и закрыл в гараже
Неадекватный сосед похитил мужчину и закрыл в гараже

По информации полиции, парень связал проволокой руки своей жертве, но через час отпустил. После таких издевок экс-заложник убежал домой, а по утру сразу же отправился к копам, которые арестовали подозреваемого. 

24-летний подозреваемый в похищении соседа
24-летний подозреваемый в похищении соседа

Оказалось, что 24-летний агрессор долгое время был на учете у психиатра и даже находился на принудительном лечении в специализированном учреждении. За незаконное лишение свободы или похищение человека парню грозит до трех лет тюрьмы. Однако об этом можно будет говорить лишь после того, как эксперты докажут его вменяемость.

Ранее "Телеграф" писал о похищении мальчика, которого из рук матери вырвал ее бывший муж.

Теги:
#Запорожская область #Заложник #Мелитополь #захват заложников
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