Под Мелитополем 24-летний неадекват взял в заложники соседа и заставил его мучить себя (фото)

Парень был на учете у психиатра и терроризировал соседа, вдвое старше него

В Запорожской области, в поселке Новое Мелитопольского района, 24-летний парень похитил своего соседа и заставлял его мучить себя.

Об этом сообщили в облуправлении полиции.

Копы уже установили, что 24-летний парень неоднократно вторгался в дом к 48-летнему соседу, к которому якобы испытывал неприязнь. И во время последнего "визита" 28 ноября гость под угрозой расправы заставил хозяина дома наносить себе телесные повреждения и мучить себя, после чего вытащил мужчину за одежду и запер в гараже соседнего участка.

Неадекватный сосед похитил мужчину и закрыл в гараже

По информации полиции, парень связал проволокой руки своей жертве, но через час отпустил. После таких издевок экс-заложник убежал домой, а по утру сразу же отправился к копам, которые арестовали подозреваемого.

24-летний подозреваемый в похищении соседа

Оказалось, что 24-летний агрессор долгое время был на учете у психиатра и даже находился на принудительном лечении в специализированном учреждении. За незаконное лишение свободы или похищение человека парню грозит до трех лет тюрьмы. Однако об этом можно будет говорить лишь после того, как эксперты докажут его вменяемость.

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