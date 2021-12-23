Руїни старовинної церкви знайшли у Запорізькій області: чим вона відома

За більш ніж 120 років історії церква пережила кілька воєн та спроби її зруйнувати.

На Запоріжжі зняли на відео старовинний храм з незвичайною історією. Це занедбана церква Успіння Пресвятої Богородиці, що була заснована ще в 19 столітті в селі Новояковлівка.

Відео та фото засніжених руїн розмістив блогер та відеограф Вадим Шкіренко.

Її історія розпочалася у 1898 році. Єдиним настоятелем та будівельником релігійної установи був Павло Писаренко. Поряд з нею працювала церковно-парафіяльна школа. Працювала церква лише 24 роки — остання служба у цих стінах відбулася у 1922 році. За п’ять років до цього настоятеля репресували.

Вид на руїни церкви з висоти

У роки Другої світової церкву в Новояковлівці використовували німці. Вони помітили, що вона знаходиться у вигідному положенні і з дзвіниці відкривається гарний огляд на околиці. У ній розмістили коригувальника. Стіни церковно-парафіяльної школи досі зберігають сліди історії — кульові вирви.

Церква у Новояківлівці.

За радянських часів у будівлі була комора. Попри більш ніж 120-річну історію, будівля збереглася і тепер приваблює поціновувачів історичної фотографії та краєзнавців. За легендою, щоб стіни були міцнішими, місцеві жителі приносили яйця, якими розбавляли цемент. Церкву намагалися знищити — розтягти стіни тракторами, але потужні машини не впоралися.

Серед місцевих жителів ходять історії про старовинні скарби та підземні ходи під будинком.

Новояківлівка на карті

Раніше "Телеграф" писав про незвичайний випадок, що трапився в церкві на Рівненщині — там у день святого Миколая замироточила ікона на очах у вірян.