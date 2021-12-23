Руїни старовинної церкви знайшли у Запорізькій області: чим вона відома
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За більш ніж 120 років історії церква пережила кілька воєн та спроби її зруйнувати.
На Запоріжжі зняли на відео старовинний храм з незвичайною історією. Це занедбана церква Успіння Пресвятої Богородиці, що була заснована ще в 19 столітті в селі Новояковлівка.
Відео та фото засніжених руїн розмістив блогер та відеограф Вадим Шкіренко.
Її історія розпочалася у 1898 році. Єдиним настоятелем та будівельником релігійної установи був Павло Писаренко. Поряд з нею працювала церковно-парафіяльна школа. Працювала церква лише 24 роки — остання служба у цих стінах відбулася у 1922 році. За п’ять років до цього настоятеля репресували.
У роки Другої світової церкву в Новояковлівці використовували німці. Вони помітили, що вона знаходиться у вигідному положенні і з дзвіниці відкривається гарний огляд на околиці. У ній розмістили коригувальника. Стіни церковно-парафіяльної школи досі зберігають сліди історії — кульові вирви.
За радянських часів у будівлі була комора. Попри більш ніж 120-річну історію, будівля збереглася і тепер приваблює поціновувачів історичної фотографії та краєзнавців. За легендою, щоб стіни були міцнішими, місцеві жителі приносили яйця, якими розбавляли цемент. Церкву намагалися знищити — розтягти стіни тракторами, але потужні машини не впоралися.
Серед місцевих жителів ходять історії про старовинні скарби та підземні ходи під будинком.
Раніше "Телеграф" писав про незвичайний випадок, що трапився в церкві на Рівненщині — там у день святого Миколая замироточила ікона на очах у вірян.
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